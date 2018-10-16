США модернизировали авиабазу Эмари в Эстонии для размещения истребителей-невидимок

Таллин, 16 октября. На авиабазе Эмари в Эстонии появилось несколько новых инфраструктурных объектов, которые был построены в рамках программы США по «сдерживанию России» в Европе.

На авиабазе состоялась торжественная церемония открытия новых объектов, в которой приняли участие глава министерства обороны Эстонии Юри Луйк и бригадный генерал ВВС США Рой Агустин.

В ходе церемонии министр отметил, что новые инфраструктурные объекты позволят регулярно принимать американские истребители F-22 и F-35, которые построены с использованием стелс-технологий, а также все типы военных самолетов, которые стоят на вооружении стран НАТО.

США выделили 13,9 миллионов долларов на модернизацию эстонской авиабазы. На эти средства был построен перрон для опасных веществ, который предназначен для приема и обслуживания боеприпасов, ангар для обслуживания современных самолетов и операционный центр.