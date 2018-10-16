Путин и президент Египта прогулялись по набережной в Сочи и пообщались с отдыхающими

Сочи, 16 октября. Президент России Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время прогулки по набережной Сочи обсудили погоду, пообщались с отдыхающими и отправились на ужин в ресторан «Высота 5642».

На встречу в российском курортном городе Путин прибыл первым и несколько минут ожидал гостя из Египта на свежем воздухе. Прибывший глава иностранного государства тепло поприветствовал российского коллегу, после чего они направились на прогулку.

Во время осмотра набережной лидеры двух стран обсудили приятный курортный климат и прошедший день ас-Сиси в российской столице. Президент Египта отметил в разговоре с Путиным, что за вторник успел провести встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и спикером Совфеда России Валентиной Матвиенко. Ас-Сиси в том числе возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Во время прогулки российский лидер неоднократно интересовался у отдыхающих, как они проводят время в Сочи и откуда прибыли в курортный город. Глава Египта отметил простоту и искренность общения главы государства с жителями разных уголков страны, после чего они продолжили путь к ресторану, где проведут переговоры в неформальной обстановке.

Напомним, президент Египта накануне прибыл с официальным трехдневным визитом в Россию. 16 и 17 октября президенты России и Египта проведут переговоры в Сочи, центральной темой которых станет сфера энергетики. Путин и ас-Сиси намерены обсудить реализацию совместного проекта по строительству первой в Египте атомной электростанции «Эль-Дабаа». Кроме того, главы государств рассмотрят вопрос о создании российской промышленной зоны в египетской провинции Порт-Саида, а также подготовку соглашения о зоне свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом.