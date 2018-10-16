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Сирия: Пентагон нанесет ответный удар при возможной атаке иранских военных

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Сирия: Пентагон нанесет ответный удар при возможной атаке иранских военных

Вашингтон, 16 октября. При возможной атаке иранских военных США нанесет ответный удар, заявил официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость», полковник американских сухопутных войск Шон Райан.

Журналисты поинтересовались у представителя Пентагона, что предпримут американские военнослужащие в случае, если иранские военные или их союзники атакуют их объекты в Сирии или Ираке.

«Мы надеемся, что это не произойдет, потому что мы будем защищаться, если это случится», — констатировал Райан.

Он добавил, что на данный момент США не готовы к атакам такого рода, однако допускают, что «в любой момент может что-то произойти».

Сирия: Пентагон нанесет ответный удар при возможной атаке иранских военных

Он также напомнил, что операция «Непоколебимая решимость» направлена на борьбу с запрещенным в России «Исламским государством»1 (арабское название — ДАИШ).

Однако стоит отметить, что США и руководимая ими международная коалиция проводят силовую операцию в Сирии незаконно — они на получали согласия Дамаска на проведение военных действий. В РФ неоднократно отмечали, что присутствие американских войск в САР усложняет урегулирование конфликта.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Катерина Иванова
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