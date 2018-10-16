Оба пилота рухнувшего на Украине истребителя Су-27 погибли
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Киев, 16 октября. Оба пилота разбившегося на Украине истребителя Су-27 погибли. Неофициальные данные об этом распространили местные СМИ.
Согласно неофициальным данным телеканала 112, выживших при крушении Су-27 нет.
Как сообщалось ранее, самолет Су-27УБ рухнул около 17.00 по местному времени между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. В Минобороны Украины заявили о начале поисково-спасательных мероприятий в районе авиакатастрофы.