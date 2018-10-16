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Сирия: Лавров отметил интерес российских регионов к сотрудничеству с Дамаском

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Сирия: Лавров отметил интерес российских регионов к сотрудничеству с Дамаском

Москва, 16 октября. Российские регионы проявляют интерес к развитию экономического сотрудничества с Сирией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, Сирия предоставляет различные возможности для развития экономических, культурных, образовательных связей и этим интересуются российские регионы. В беседе с изданием «Евроньюс» Лавров рассказал, что во время визита российской делегации в Дамаск, глава Республики Крым Сергей Аксенов передал приглашение президенту Сирии Башару Асаду от российского руководства посетить Крым.

Лавров подчеркнул, что экономическая деятельность Сирии в Крыму зависит от интереса сирийских властей в конкретных проектах.

Как ранее сообщала «Газета.ru», Крым и Сирия могут начать обмениваться электротехникой и цитрусовыми. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, полуостров может поставлять в Дамаск пластиковые трубы, электротехнические инструменты, а из Сирии получать цитрусовые и фосфаты.

Автор: Алексей Громов
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