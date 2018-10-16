Чувствуется давление на комиссию: адвокат дал прогноз на будущее Нурмагомедова

Вашингтон, 16 октября. Российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, устроившего потасовку после поединка с ирландцем Конором Макгрегором, ждет строгое наказание со стороны Атлетической комиссии штата Невада. Об этом рассказал практикующий в США адвокат Игорь Литвак, давший прогноз на будущее бойца.

По его словам, со стороны прокуратуры не будет никакого наказания, иначе об этом уже стало бы известно стороне защиты. При этом санкции могут прийти со стороны Запада, считает Литвак.

«В Америке много говорят об этом, чувствуется некое давление на комиссию. Хабиб россиянин, а все-таки отношения между странами сейчас не самые хорошие, и это тоже может повлиять. Так что здесь у меня был бы не самый хороший прогноз», — цитирует адвоката «Матч ТВ».

При этом юрист подчеркнул, что Атлетическая комиссия по итогам выяснения всех обстоятельств произошедшего инцидента не сможет лишить Нурмагомедова чемпионского пояса. Кроме того, не будет затронута виза бойца, поскольку на ее получение может повлиять только судимость.

Напомним, вокруг поединка между Макгрегором и российским бойцом за пояс чемпиона UFC, который состоялся в воскресенье, 7 октября, в Лас-Вегасе, разгорелся скандал. В четвертом раунде поединок был завершен досрочно победой россиянина. После этого Нурмагомедов перепрыгнул через ограду октагона и атаковал Диллона Дэнниса из команды Макгрегора. После того, как общественный порядок был восстановлен, президент UFC Дэйна Уайт заявил, что россиянина могут лишить титула чемпиона за поведение. На пресс-конференции Нурмагомедов извинился за произошедший инцидент.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов подавал документы на получение гражданства Украины, однако Киев ответил отказом.