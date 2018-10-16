Владимир Путин проведет встречу с президентом Египта | 16 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Путин и ас-Сиси обсудят совместные проекты РФ и Египта в энергетике Президент России Владимир Путин и египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси проведут переговоры в Сочи. Накануне президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл с официальным трехдневным визитом в Россию. 16 и 17 октября президенты России и Египта проведут переговоры в Сочи, центральной темой которых станет энергетика. Путин и ас-Сиси намерены обсудить реализацию совместного проекта по строительству первой в Египте атомной электростанции «Эль-Дабаа». Кроме того, главы государств рассмотрят вопрос о создании российской промышленной зоны в египетской провинции Порт-Саида, а также подготовку соглашения о зоне свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом.

Дмитрий Медведев призвал внедрить новые технологии во все национальные проекты России надо скоординировать все реализуемые национальные проекты с цифровой трансформацией экономики. Об этом заявил председатель Кабинета министров нашей страны Дмитрий Медведев на пленарном заседании международного форума «Открытые инновации». «Нам нужно увязать вообще все национальные проекты, которыми мы сейчас занимаемся, их десять, с достижением этой задачи — сориентировать их участников на внедрение новых технологий», — заявил глава правительства России. По его словам, для этого необходимо «перевести на цифру многие секторы экономики, социальной сферы, а также максимально увеличить число фирм, которые внедряют инновации». При этом Медведев отметил, что ряд отечественных компаний смог добиться успеха в этом направлении.

МИД Турции рассказал об отводе тяжелого вооружения из сирийского Идлиба Вывод тяжелого вооружения из демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе проходит без проблем. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, турецкий министр сказал: «Нет проблем по выводу (тяжелого вооружения) из Идлиба». Отмечу, что 17 сентября главы Минобороны РФ и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации после состоявшихся переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Позднее был подписан соответствующий документ. Как отмечал российский лидер, до 15 октября должна быть создана демилитаризованная зона вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 км с выводом оттуда радикально настроенных боевиков.