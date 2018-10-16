Россия требует от Украины отвести тяжелые вооружения от линии фронта в Донбассе

Москва, 16 октября. Москва требует от Киева полного выполнения пунктов минских соглашений об отводе тяжелых вооружений от линии фронта в Донбассе, так как без этого невозможно остановить конфликт. Об этом заявил полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов.

По его словам, накануне в Минске состоялись переговоры контактной группы. В ходе переговоров обсуждались артиллеристские удары ВСУ по населенному пункту Марьевка в ЛНР, в результате которых погибли два мирных жителя. Российская делегация потребовала найти и наказать виновных в обстрелах.

«Мы также потребовали от Украины отвода от линии соприкосновения тяжелых вооружений, в число которых, безусловно, входят 120-миллиметровые минометы», — сказал Грызлов.

Он также напомнил, что отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения в Донбассе позволит обезопасить мирных граждан, которые проживают вдоль линии фронта.