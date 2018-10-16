Мамаеву предъявили обвинение в побоях после драки с чиновником

Москва, 16 октября. Хабвеку «Краснодара» Павлу Мамаеву, оказавшемуся в центре скандала после инцидента с чиновником, предъявили обвинение в побоях в рамках уголовного дела о драке в центре Москвы.

«Сейчас Мамаеву предъявлено обвинение по одному эпизоду статьи 116 УК РФ («Побои»). Следствие еще будет изучать второе видео, будут ли предъявлены еще обвинения, пока неясно», — цитирует ТАСС источник, близкий к следствию.

Собеседник агентства добавил, что со всеми тремя потерпевшими проводятся очные ставки.

Напомним, 11 октября Тверской суд Москвы арестовал на два месяца Мамаева, а также нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла в рамках дела о хулиганстве. 8 октября футболисты устроили несколько драк в центре российской столицы. Одна из них произошла в кофейне, где агрессивно настроенные спортсмены напали на чиновника из Минпромторга РФ Дениса Пака. Позднее выяснилось, что перед потасовкой в кафе молодые люди избили водителя одной из ведущих Первого канала.

Поведение футболистов вызвало широкий общественный резонанс. Многие эксперты заявили, что хулиганское поведение спортсменов дискредитирует репутацию российского футбола и страны в целом. Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов призвал нанести мощный и безжалостный удар по материальному благосостоянию футболистов-дебоширов.