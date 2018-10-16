Ради барышей Порошенко готов продать душу дьяволу: Журавко осудил планы Киева передать Андреевскую церковь

Президент Украины Петр Порошенко планирует передать Андреевскую церковь Константинополю, об этом рассказала представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко. В настоящий момент готовится нормативный правовой акт, который будет регламентировать процедуру передачи.

«На днях будет зарегистрирован законопроект, которым президент Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху. Это будет символический жест единения с матерью-церковью», — заявила Луценко.

Стоит отметить, что ранее Порошенко пообещал с уважением отнестись к выбору тех церквей, которые захотят остаться в единстве с Русской православной церковью.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что очень давно знаком с действующим украинским президентом, и подчеркнул, что Порошенко нельзя верить. Последний является крайне корыстным человеком, который всегда руководствуется исключительно собственной выгодой.

«Я знаю Порошенко очень давно и хорошо представляю, что это за человек. Когда я работал в Верховной раде, он тоже был членом парламента. Более того, Порошенко мне известен в том числе как министр финансов. Могу констатировать, что он очень жадный, коварный и беспринципный человек. Ради барышей он готов продать душу дьяволу», — уверен бывший парламентарий.

Фактически своим решением Порошенко всему миру продемонстрировал, что ради своих политических амбиций готов размениваться даже церквами, возмущается экс-депутат Рады.

«Вы только вдумайтесь: Андреевская церковь принадлежит украинскому народу! Порошенко же ратует за автокефальную украинскую церковь. Фактически президент обманул украинцев: теперь это будет константинопольская церковь? Да, он проведет это решение через Верховную раду. Но это лишь подтвердит тот факт, что Порошенко готов продать дьяволу душу», — заключил Алексей Журавко.

Бывший депутат предупредил, что киевский режим будет использовать силовиков и националистов для того, чтобы бороться с приходами верующих УПЦ МП.