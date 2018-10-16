Хотят держать на коротком поводке: Лавров уличил Британию в попытках испортить отношения ЕС и РФ

Москва, 16 октября. Великобритания, покидая Евросоюз, пытается испортить отношения стран объединения с Россией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров обратил внимание, что британские власти призывают европейские страны присоединится к санкциям против России.

«Забавно, как после Солсбери, да и до сих пор, британские представители носятся по всей Европе и требуют, чтобы страны ЕС присоединялись к санкциям, — констатировал глава внешнеполитического ведомства России. — Вот они уговорили не всех, но многих выслать наших дипломатов после Солсбери».

Лавров напомнил, что министры иностранных дел стран — членов ЕС одобрили в Люксембурге новый механизм принятия санкций за применение химоружия​​​. Напомним, Лондон обвинил РФ в причастности к якобы применению именно химического оружия — газа «Новичок» — в Солсбери против экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Получается, что страна, которая выходит из ЕС, судорожно пытается сделать так, чтобы влиять на политику ЕС в отношении России, — сделал вывод Лавров. — Может быть, и не только России, а также в отношении других вопросов международной жизни. Британцы очень хотят держать ЕС на коротком поводке».

Он также отметил, что не ему судить, соответствует ли это поведение «интересам и достоинству Европейского союза».

Напомним, Лондон так и не смог представить доказательства причастности РФ к якобы отравлению Скрипалей. Москва отвергла обвинения. РФ предложила помощь Лондону в расследовании этого дела, однако британская сторона ответила отказом, а также отказалась предоставить России соответствующие данные.