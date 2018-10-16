Лавров: Россия сама уйдет из Совета Европы

Москва, 16 октября. Россия выйдет из Совета Европы, если европейские партнеры заявят о намерении исключить РФ из организации. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Если они хотят Россию исключить из Совета Европы, мы им такой радости не доставим, мы уйдем оттуда сами», — сказал Лавров в интервью телеканалу Euronews.

Министр также добавил, что небольшая «группка стран» пытается подорвать общеевропейское, универсальное, правовое гуманитарное пространство, которое обеспечивает Совет Европы. Лавров подчеркнул, что вопрос о членстве России в Совете Европы является важным для европейских стран, но не для Москвы.

Напомним, в 2014 году представителей РФ лишили полномочий и права голоса в ПАСЕ. В свою очередь РФ прекратила выплату членских взносов в бюджет Совета Европы. Позднее ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав российской делегации, однако ограничения остались в силе. 11 октября генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россию могут исключить из организации, если Москва не возобновит выплату взносов в бюджет СЕ.