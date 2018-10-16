В Сербии сравнили посла США с пустой тыквой после его заявления о Косово

Белград, 16 октября. Заявление американского посла в Белграде Кайла Скотта о том, что Косово не является «так называемым государством», вызвало бурную реакцию в министерстве обороны Сербии. Глава ведомства Александр Вулин напомнил главе дипмиссии, что Сербия — «не колония».

«Посол Скотт в своей наглости забыл, что Сербия — не колония, и что он не может покушаться на ее достоинство, — эмоционально отреагировал сербский министр обороны на слова Скотта. — То, что Косово «так называемое» и не является государством, доказывает тот факт, что оно – не член Организации Объединенных Наций».

Министр также выразил мнение, что американский дипломат теперь говорит и думает от имени ООН. Он добавил, что сербский народ говорит про такую наглость следующее: «чем тыква пустее, тем дурнее».

Ранее посол США в Белграде назвал Косово «суверенным и независимым государством».

Напомним, 5 октября сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия никогда и ни при каких условиях не признает независимость Косова.

