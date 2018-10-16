Неправильно поняли: митрополит УПЦ заявил, что не объявлял себя клириком Константинопольского патриархата

Киев, 16 октября. Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Украинской православной церкви Александр (Драбинко) заявил, что не объявлял себя клириком Константинопольского патриархата. По его словам, такого решения он не принимал и заявлений об этом не делал, его неправильно поняли.

«Это интерпретация моего теоретического комментария», — заявил он в комментарии местному агентству УНН.

Напомним, о том, что Украину можно считать территорией митрополии Константинопольского патриархата Драбинко заявил в эфире «Громадське Телебачення».

При этом в Украинской православной церкви после этого сообщили, что ничего о планах Дробинко стать клириком Константинопольского патриархата не знают, напомнив также, что митрополит Александр в последнее время делал в прессе много разных противоречивых заявлений.