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Wall Street Journal рассказал, как американские санкции сделали экономику РФ сильнее

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Wall Street Journal рассказал, как американские санкции сделали экономику РФ сильнее

Москва, 16 октября. Американские санкции, ослабляя рубль, в целом ведут к укреплению экономики России. Так считают аналитики издания Wall Street Journal, которые проанализировали эффект ограничительных мер США.

Эксперты обратили внимание на то, что биржевые котировки российских нефтяных гигантов «Роснефти» и «Лукойла» в 2018 году показывают уверенный рост — на 56% и 39% соответственно.

«Россия намного лучше себя чувствует с высокими ценами на нефть и слабым рублем», — считает эксперт, представляющий компанию Aberdeen Standard Investments.  

В материале Wall Street Journal подчеркивается, что при «слабом рубле» экспортеры из РФ получают более высокую выручку, а конкурентоспособность российских товаров увеличивается.

Кроме того, аналитики видят связь между антироссийский санкционной политикой США и снижением внешнего долга РФ. Напомним, ранее стало известно, что только в течение 2018 года внешний долг России снизился на 9,8%.

Отметим, российские официальные лица неоднократно подчеркивали, что санкции вредят как странам, против которых действуют, так и тем государствах, которые инициировали введение ограничительных мер. Еще в 2014 году, когда западные страны начали обсуждать методы давления на РФ в связи с воссоединением Крыма, российские власти объявили, что санкции должны стимулировать развитие экономики страны.  

Президент РФ Владимир Путин во вторник, участвуя в заседании по экономическим вопросам, сообщил, что золотовалютные резервы России с начала текущего года выросли почти на 6%. Глава государства констатировал, что ситуацию в российской экономике можно назвать позитивной. 

Автор: Федор Веснин
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