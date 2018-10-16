Лавров заявил о связи группы Bellingcat с западными спецслужбами

Москва, 16 октября. Инициативная группа следователей Bellingcat связана с западными спеслужбами, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Bellingcat, мы знаем, ни для кого не секрет, об этом открыто пишут западные журналисты, связан со спецслужбами, через него сливают информацию, которая должна возыметь некое воздействие на общественное мнение», — подчеркнул глава МИД РФ в интервью телеканалу Euronews.

Напомним, интернет-издание, основанное в 2014 году, размещает на своем сайте результаты журналистских расследований о зонах военных действий и не только. Одними из последних материалов, опубликованных группой, были «секретные материалы» по инциденту в Солсбери, где в марте текущего года обнаружили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с признаками отравления нервно-паралитическим веществом.

Стоит отметить, что блогерский проект, который неоднократно публиковал так называемые «разоблачения», касающиеся России, много раз ловили на откровенной фальсификации доказательств и фейках. Например, пользователи Сети уличили группу в обмане, заметив следы ретуши на фотографии «Чепиги», которого выдавали за «подлинного» Руслана Боширова, якобы причастного к «делу Скрипалей».