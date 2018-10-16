Вернуть в состав РФ: Жириновский предложил рецепт исцеления Украины

МВД Украины начало опись имущества каноничной УПЦ МП в регионах. В это же время радикалы уже захватывают небольшие храмы. Об этом заявил украинский политолог и аналитик Валерий Песецкий.

Русская православная церковь может приостановить служение в храме Гроба Господня в том случае, если Иерусалимский патриархат поддержит Константинополь в предоставлении автокефалии Украинской церкви. Об этом заявил секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон.

Глава парламентской партии ЛДПР Владимир Жириновский в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал религиозный раскол на Украине. По мнению политика, раскол в православном мире напоминает ситуацию в исламе.

«Мусульмане, если не считать малых ответвлений, в основном делятся на шиитов и суннитов. Несмотря на то, что между ними, с точки зрения светского человека, радикальных различий нет, их все же достаточно, чтобы веками подогревать войну между народами Ближнего Востока», — поясняет депутат.

В качестве примера насилия на религиозной почве парламентарий называет невероятные зверства, которые проявляли религиозные фанатики из ИГИЛ1 в Сирии по отношению к шиитскому населению.

По словам депутата, подобный ход событий возможен и на Украине.

«В условиях прогрессирующей нищеты и гражданской войны там может сформироваться радикальное религиозное ядро, которое будет стремиться уничтожить тех, кто сохранил верность Русской православной церкви», — предупреждает депутат.

В свою очередь, политики и ультраправые организации на Украине могут использовать это противостояние в своих интересах по тому же сценарию, как это происходило в Сирии, предполагает собеседник ФАН.

«В итоге мы можем увидеть налеты на православные храмы РПЦ, убийства священников, запугивание прихожан, а в случае разрастания гражданской войны — и более жестокие проявления религиозного фанатизма, — предостерегает Жириновский. — Причем в эту войну могут быть втянуты не только последователи двух основных церквей, но и другие религиозные течения, например униаты греко-католики, которых на Украине достаточно много».

Сама проблема кровопролития на Украине — это результат неумелой внешней и внутренней политики большевиков, поясняет депутат.

«Большевики создали национальные границы, они практически уничтожали Русскую православную церковь, они передавали Украине русские земли, дали ей суверенитет!» — указывает Жириновский.

По его мнению, решением этой проблемы может стать возвращение Украины в состав российского государства.

«Исправить нынешнее положение дел можно только вернув всю Украину в состав России — мы в ЛДПР неоднократно говорили об этом. Все остальное — переговоры, уговоры, ультиматумы — проблему в корне не решит», — подчеркнул депутат.

1 Организация запрещена на территории РФ.