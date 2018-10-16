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Генштаб ВСУ: Су-27 разбился во время учебного полета

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Генштаб ВСУ: Су-27 разбился во время учебного полета

Киев, 16 октября. Самолет Су-27 Вооруженных сил Украины потерпел крушение в Винницкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Инцидент произошел в 17.00 между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Экипаж выполнял учебно-боевой полет.

В настоящий момент украинские военные проводят поисково-спасательные мероприятия. Обломки самолета найдены. Судьба летчиков неизвестна.

Как сообщают украинские СМИ, истребитель принимал участие в учениях «Чистое небо — 2018».

Автор: Денис Коробейников
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