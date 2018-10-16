Мы на Кубе тоже что-то продемонстрируем: в Госдуме пригрозили США ответом на авиаучения на Украине

Президент Украины Петр Порошенко раскрыл истинную цель совместных учений натовских и украинских летчиков, проходящих с 8 по 19 октября на территории Украины. По его словам, они должны «напугать Москву».

«Совместные учения со странами — членами НАТО Clear Sky — 2018 нужны для того, чтобы продемонстрировать, что цена для России, если она использует воздушные силы для атаки на Украину, будет очень высокой», — написал Порошенко в Facebook.

Это заявление президента Украины во вторник обсуждали в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Гость программы, депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что действия натовских летчиков на соседней Украине могут спровоцировать ответную реакцию российских военных. Он пригрозил США возможным ответом России на учения на Украине.

«Я думаю, что натовцы, которые под нашим южным подбрюшьем пытаются продемонстрировать что-то, в конце концов добьются, что мы на Кубе можем что-то продемонстрировать. Я так думаю, потому что по-другому тут невозможно», — сказал Алексей Журавлев, вызвав овации в телестудии.

А что касается слов Порошенко о том, что российская авиация применялась на территории Украины, то они заставляют усомниться в ментальных способностях украинского президента, заявил российский парламентарий.