Васильева отреагировала на предложение Грефа избавиться от математических школ

Сочи, 16 октября. Узкоспециализированные математические школы являются пережитком прошлого. Об это заявил глава Сбербанка Герман Греф во время форума «Открытые инновации». Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева во время форума «Валдай» отреагировала на высказывание Грефа по поводу математических школ.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, Васильева подчеркнула, что в России действует несколько центров фундаментальной подготовки по математике: в Перми, Вятке, Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге.

«За последние 10 лет российские студенты занимали первые места в мировых олимпиадах по информатике и программированию. Равных нам нет. У нас есть Сергей Кукшин, который воспитал 80 чемпионов олимпиад . Он сказал, что российское образование — это нацбезопансость», — подчеркнула Васильева.

Она рассказала, что в России планируется строительство 15 математических центров. Васильева подчеркнула, что постоянно знакомится с зарубежной периодикой о российском образовании.