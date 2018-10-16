Ростех запустил производство самых мощных серверов «Эльбрус-804»

Москва, 16 октября. Концерн «Автоматика», принадлежащий российской госкорпорации Ростех, начал производство серверов «Эльбрус-804», построенных на базе восьмиядерных процессоров «Эльбрус-8С».

Вычислительная мощность серверов достигает 920 гигафлопс одинарной точности и 460 гигафлопс двойной точности, уточняют «Известия». Таким образом, речь идет о самом мощном из существующих серверов на восьмиядерных процессорах. При этом «Эльбрус-804» работает на сертифицированной операционной системе, защищенной от кибератак.