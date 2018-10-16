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Полпред президента РФ в СКФО встретился с митингующими в Магасе

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Полпред президента РФ в СКФО встретился с митингующими в Магасе

Магас, 16 октября. Полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников и начальник Управления президента по внутренней политике Андрей Ярин встретились с общественностью в Ингушетии.

На встрече обсуждался вопрос границы между республиками Ингушетия и Чечня. Участники диалога решили организовать 17 октября в Магасе заседание комиссии по взаимодействию с руководством Чеченской Республики. Председателем комиссии станет глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Как сообщается на официальном сайте республики, к обсуждению привлекут членов оргкомитета проходящего в Магасе митинга Ахмеда Барахоева, Бейала Евлоева, Мусу Мальсагова и других. Комиссия рассмотрит разработку и применение ряда нормативных актов.

Напомним, что парламент Ингушетии 4 октября утвердил соглашение о границе с Чечней. Власти республики призвали митингующих в Магасе к открытому диалогу.

Автор: Ирина Селезнева
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