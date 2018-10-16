Москалькова рассказала, как Сенцов реагирует на новости о своей смерти

Санкт-Петербург, 16 октября. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опровергла информацию о нахождении украинского режиссера Олега Сенцова в реанимации, назвав ее фейком.

«Я каждый день на связи с уполномоченным, такой информации не получала», — сказала она в интервью Федеральному агентству новостей. «Почему-то каждый раз появляются такие нагнетающие вещи. То мне Денисова (украинский омбудсмен Людмила Денисова. — Прим. ФАН) звонит и говорит: «Я точно знаю, что Сенцов умер. Как? Откуда? Заказываю тут же видеосвязсь с Сенцовым, спрашиваю: «Олег, с чего это взяли?». Он говорит: «Это журналисты такие, я же не могу ими управлять», — отметила Москалькова. «Была уже куча моментов, что он при смерти. То получаю письма от его мамы и сестры, что якобы у него отказали руки и ноги, что он лежит, прикованный к постели. Опять выясняю — оказывается, это неправда. Такие моменты постоянно», — добавила она.

Вскоре после этого интервью Москалькова перепроверила информацию о якобы нахождении Сенцова в реанимации и ожидаемо не подтвердила ее.

«Перепроверила. Информация не подтвердилась. Разговаривала с начальником ГУФСИН по области. Сенцов находится в своем медицинском блоке. Принимает пищу согласно рациону. Каждый день находится под обследованием врачей. Информацию о якобы нахождении в реанимации распространила его сестра по неизвестным причинам. Адвокат Сенцова ее тоже не подтверждает. Так что это фейк», — подчеркнула Москалькова.

Ранее сестра режиссера Сенцова Наталья Каплан заявила, что голодовка якобы привела к необратимым последствиям для здоровья брата. Эту информацию также опровергли в Управлении ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Весной 2014 года Сенцов был задержан российскими правоохранительным органами в Крыму. В августе 2015 года он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации диверсионной группы и проведении терактов на полуострове.