Умер легендарный советский футболист и тренер киевского «Динамо» Базилевич

Киев, 16 октября. В Киеве на 81-м году жизни скончался выдающийся советский футболист и тренер киевского «Динамо» Олег Базилевич.

Базилевич умер 16 октября в Киеве. Последние годы жизни он боролся с болезнью Паркинсона.

Базилевич родился и вырос в Киеве. Он дебютировал в составе киевского «Динамо» в возрасте 19 лет. Футболист сыграл за «Динамо» более 160 матчей, забив 63 гола. В 1973 году Базилевич стал помощником главного тренера бело-синих Валерия Лобановского. Под их руководством команда завоевала Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.

С 1992 по 1994 год Базилевич руководил сборной Украины. С начала 2000-х Базилевич продолжил работу в киевском «Динамо».