«Жизнь в осыпающемся мире»: Валдайский клуб обвинил США в крушении проекта глобализации

В Сочи под девизом «Россия: программа на XXI век» накануне открылось очередное ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Основной доклад для обсуждения, «Жизнь в осыпающемся мире», был подготовлен группой экспертов клуба под руководством Федора Лукьянова.

Разумеется, воспринимать данный текст в качестве наброска реальной стратегической программы для России или, тем более, официальной идеологии, было бы необоснованным преувеличением. В лучшем случае, это всего лишь попытка «провесить маршрут», а заодно соблюсти необходимую и обязательную формальность клубной работы.

Самое важное, разумеется, главные спикеры скажут вне и помимо этого доклада, как было со знаменитой «Валдайской речью» Путина 2014 года. Но «функционал» авторского коллектива, по умолчанию вот уже 15 лет работающего в качестве «интеллектуального шлюза» между Россией и «коллективным Западом», привел к созданию весьма наполненного документа. Он позволяет сделать определенные выводы относительно того, какие процессы происходят сегодня в этой «зоне фронтира» и как они сказываются на реальных политических и финансово-экономических взаимодействиях.

О «потере возможности глобального управления»

Прежде всего, интересна и важна выбранная авторами «сетка координат», в которую они вписывают свои оценки. А это, ни много ни мало, — столетие 1918—2018 годов. То есть настоящее и будущее Лукьянов и его коллеги пытаются разглядеть не «напрямую», а через зеркало истории.

Подобный подход, как свидетельствует античная мифология, применим, прежде всего, в том случае, когда объект изучения (и противостояния) настолько ужасен, что один взгляд на него превращает героя-исследователя в камень. Что же подспудно ужасает авторский коллектив доклада?

Из текста следует, что этой «группой страха» выступает для них «потеря глобальной управляемости», которая, в их представлении, стала следствием того, что «торжество экономической глобализации» после уничтожения «мирового лагеря социализма» не сопровождалось таким же торжеством глобализации политической, поскольку «источник легитимности для политического класса любого государства остался на национальном уровне».

Не мудрено, что с этой точки зрения крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века авторский коллектив видит вовсе не уничтожение Советского Союза, а… Первую мировую войну (вариация той же мысли — «Вторая Тридцатилетняя война 1914—1945 годов»). А «осыпающийся мир» современности видится в их глазах статичным образом здания, или кристалла, международной политической системы, которая не выдерживает напора идущих внутри нее финансово-экономических процессов.

«Если бы верховный орган миропорядка — Совет Безопасности ООН, постоянные члены которого наделены большими правами, чем остальные страны, — стал гомогенным в плане интересов и ценностей участников, политическая карта планеты выглядела бы иначе», — утверждается в докладе.

Вопрос не стратегии, а тактики

В данной ситуации, хотя внутренние симпатии авторского коллектива явно на стороне либерал-глобалистов, утверждавших главенство данной концепции на протяжении всего периода 1945—2018 годов, вынужденно признается и равноправие «неореалистического» подхода, разделяющего послевоенный период на этапы стабильного «двухполярного» (1945—1991 годов) и нестабильного «однополярного» (после 1991 года) миров. А ответственность за «осыпание» или, читай, крушение однополярного мира возлагается ими на формальный центр и гаранта его существования — не названные по имени, но явным образом подразумеваемые Соединенные Штаты Америки.

Такое обвинение, в свою очередь, указывает на сверхзадачу Валдайского доклада-2018: установить режим взаимопонимания между современной Россией и сторонниками «традиционного глобализма», потерпевшими поражение в США, ныне существующими там в режиме «глубинного государства» и лелеющими мечту о реванше с последующим уничтожением «трампизма». Если же такой режим — и отмена санкций — не будет установлен сегодня, то для возможности «глобального управления» будет пройдена «точка невозврата», со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая «соскальзывание в эпоху односторонних решений».

Согласитесь, перед нами — весьма изящная, хотя и рискованная интеллектуально-политическая комбинация, которая, тем не менее, имеет далеко не нулевые шансы на успех. Хотя «окно возможностей» в данном направлении весьма ограничено и по объему, и по времени своего существования.

Впрочем, в том же направлении «работают» и статья председателя правительства Дмитрия Медведева «Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития» в журнале «Вопросы экономики» (2018, №10), и выступление главы Счетной палаты Алексея Кудрина на заседании бюро РСПП.

Такая «кучность» говорит о том, что это — вопрос не политической стратегии России, а ее политической тактики. Вопрос, который необходимо решить «здесь и сейчас».