Пассажирский поезд сошел с рельсов в Марокко, около 100 человек пострадали

Рабат, 16 октября. Пассажирский поезд сошел с рельсов в Марокко. По сообщениям Sky News Arabia, погибли 10 человек. Количество пострадавших в результате ЧП увеличилось до 100 человек.

Причины трагедии пока неизвестны. В Сети появились первые кадры с места трагедии.

Отмечается, что крушение произошло около 10.50 по местному времени (12.50 по времени Москвы).

The main train between Rabat and Kenitra ‘navette’, which is used on a daily basis by a large population derails and crashes. It has been reported that 20 were killed and tens of people got injured.



If #oncf is not able to protect our lives, it should close! #traincrash pic.twitter.com/jui7EQ04Pf