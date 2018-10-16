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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Марокко, около 100 человек пострадали

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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Марокко, около 100 человек пострадали

Рабат, 16 октября. Пассажирский поезд сошел с рельсов в Марокко. По сообщениям Sky News Arabia, погибли 10 человек. Количество пострадавших в результате ЧП увеличилось до 100 человек.

Причины трагедии пока неизвестны. В Сети появились первые кадры с места трагедии.

«Главный поезд между Рабатом и Кенитрой, который ежедневно используется огромным количеством населения, сошел с рельсов и потерпел крушение. Сообщалось, что 20 человек погибли и десятки получили ранения», — написал один из пользователей Twitter.

Отмечается, что крушение произошло около 10.50 по местному времени (12.50 по времени Москвы).

Автор: Регина Пак
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