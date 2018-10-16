ФСИН опровергла информацию о переводе Сенцова в реанимацию

Москва, 16 октября. Заявление родственников режиссера Олега Сенцова об ухудшении его здоровья и переводе в реанимацию, о чем также сообщилось в ряде СМИ, опровергли в Управлении ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Как отметили в УФСИН, данные сведения не соответствуют действительности. Сейчас состояние здоровья заключенного оценивается врачами как удовлетворительное. Он до сих пор находится в медицинской части ИК-8 города Лабытнанги, за ним наблюдают медработники. В госпитализации в реанимационное отделение Сенцов не нуждается, добавили в УФСИН.

Ранее сестра режиссера Сенцова Наталья Каплан заявила, что голодовка якобы привела к необратимым последствиям для здоровья брата.

Сенцов был осужден на 20 лет за организацию террористического акта в Крыму. По данным ФСБ РФ, он создал террористическую группу, которая в 2014 году совершила два теракта в Симферополе.