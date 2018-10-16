Космонавт Овчинин рассказал, как пережил перегрузку при аварии «Союза»

Москва, 16 октября. Российский космонавт Алексей Овчинин рассказал об ощущениях во время перегрузки, которую он испытал, приземляясь после аварии «Союза».

По его словам, когда экипаж находится в ложементах, на них действует перегрузка в районе спины и груди. Овчинин подчеркнул, что ее можно сравнить с каменным блоком, который поставили человеку на грудь.

Космонавт заявил, что перегрузка в семь единиц означает, что вес этого «блока» будет равняться семи весам человека. Он рассказал что, экипажи готовят для таких перегрузок в процессе тренировок. Так, космонавты выполняют стандартные вращения, перегрузка во время которых составляет восемь единиц.

«Экипажи представляют, что это такое. Как нужно дышать, допустим, когда такая перегрузка, что нужно делать», — рассказал Овчинин в беседе с RT.

Ранее космонавт Овчинин рассказал, что происходило в первые секунды после аварии «Союза». По его словам, после срабатывания аварийной сигнализации они вместе с астронавтом Ником Хейгом сразу поняли, что произошла нештатная ситуация и предстоит «баллистический спуск». После этого экипаж действовал согласно инструкции.

Напомним, что в четверг ракета-носитель «Союз-ФГ» потерпела аварию при попытке доставить экипаж корабля «Союз МС-10» на МКС. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг совершили аварийную посадку на территории Казахстана.