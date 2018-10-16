Матвиенко станет наставником конкурса «Лидеры России»

Москва, 16 октября. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко решила стать наставником конкурса управленцев «Лидеры России». По ее словам, молодым людям необходимо получить опыт от более опытных руководителей.

Парламентарий призналась, что участие в конкурсе для нее будет очень интересным.

«Важно воспитание на примере. На примере личного успеха, на истории того, как удалось добиться карьерного роста», — рассказала Матвиенко.

По мнению спикера Совфеда, «Лидеры России» являются одним из самых удачных проектов, который помогает новому поколению реализовать свой потенциал. Она назвала конкурс реальным социальным лифтом, способным повлиять на карьеру.

Участники конкурса получат государственную поддержку, и это обспечит прорыв в экономике России. Матвиенко напомнила, что прошла советскую школу подготовки кадров. И даже в те времена для перспективных руководителей создавались условия роста.

Участники конкурса «Лидеры России» с самого начала находятся в равных условиях, считает кадровый эксперт Павел Безручко.

«На очном этапе каждый участник имеет дело с большим количеством людей. За его работой следят независимые оценщики. Независимые они потому, что не связаны ни с какими структурами», — пояснил он.

Безручко добавил, что специалисты из кадрового консалтинга дорожат своей репутацией, поэтому известны своей неподкупностью. Конкурс проходит прозрачно и честно на всех этапах, пишет Газета.Ru