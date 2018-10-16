Только Россию осуждают: киевские политологи обвинили Европу в недостаточном давлении на Украину

Киев, 16 октября. Украинский политолог Владимир Карасев в прямом эфире телеканала «Россия 1» обвинил власти ЕС в недостаточном давлении на Киев. По мнению специалиста, вместо того, чтобы зацикливаться на РФ, Брюссель должен переключить свое внимание на Украину.

По словам Карасева, Украина перестала быть правовым государством, и это стимулирует рост национализма в стране.

«Когда нет права, получается этническая клановость, этнический фаворитизм при назначении. Это перекашивает страну», – пояснил он.

В этом, по его мнению, виновата Европа: если бы власти ЕС больше давили на Киев, такого сценария можно было бы избежать, однако Брюссель больше озабочен Москвой.

«Я пока не вижу в ПАСЕ ни в Европарламенте осуждения украинской делегации. Пока больше Россию там осуждают», — констатировал он.

Карасев подчеркнул, что европейские силы могли бы помочь Украине, оказывая большее давление на киевские власти.

«Но Европа молчит и осуждает Россию. Значит вы виноваты», – уверен он.

При этом другой украинский политолог Василий Вакаров мнение Карасева не поддержал, заявив, что во всех бедах страны виновата не Европа, а Россия.

«Было бы здорово, чтобы и Россия давила на нашу власть, — заметил он. — тогда наши крики дошли бы до властей и что-то бы поменялось. В том числе, в Донбассе».

Ранее директор украинского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в эфире местного СМИ заявил, что у ЕС просто не доходят до Киева руки. По его словам, Европа пошла по самому простому пути: «Вместо того, чтобы решать вопросы с Киевом, пытается санкциями заставить Москву менять позицию республик».

«Я думаю, что это бесперспективный путь и через какое-то время европейцы поймут, но думаю, что мы пройдем через довольно сложный период охлаждения отношений», — не исключил специалист.

Пока, как считает Чеснаков, украинцы чувствуют «некую вседозволенность и, конечно же, с тем же самым Минским комплексом мер действуют как хотят».