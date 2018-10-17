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В ЛДПР хотят обязать чиновников отчитываться об операциях с криптовалютами

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Скрытый формат взятки: в ЛДПР обяжут чиновников отчитываться об операциях с криптовалютами

Москва, 16 октября. Депутат Госдумы, член фракции ЛДПР Василий Власов готовит законодательные инициативы, которые обяжут представителей госвласти отчитываться о доходах, полученных от операций с криптовалютами. О содержании готовящегося законопроекта парламентарий рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей.

«Благодаря криптовалютам появляется интересная лазейка для людей, которые недостаточно чисты на руку, по сокрытию доходов, — сообщил корреспонденту ФАН депутат Василий Власов. — Когда у какого-нибудь губернатора найдут очередной миллиард, он скажет, мол, я заработал на криптовалюте. Купил за рубль, а она выросла в миллион раз».

Депутат предлагает внести изменения в федеральные законы, обязывающие лиц, занимающих определенные должности, декларировать доходы, полученные в том числе в криптовалютах и в результате операций с ними.

«Это будет большой пакет, изменения будут в разные законы внесены. Раз эти виртуальные деньги можно поменять на рубли, то пока можно легко объяснить, как ты заработал какие-то значительные средства», — пояснил депутат.

Скрытый формат взятки: в ЛДПР обяжут чиновников отчитываться об операциях с криптовалютами

Василий Власов сравнивает современный оборот криптовалют с «отмыванием денег при помощи произведений искусства».

«Художник слепил статуэтку из мыла, она, по его мнению, стоит миллион долларов, находится человек, который ее покупает, и у автора появляется миллион долларов. Такой скрытый формат взятки», — говорит депутат.

Депутат также сообщил корреспонденту ФАН, что в ближайшее время планирует обсудить пакет законодательных инициатив с президиумом фракции ЛДПР в Госдуме.

«Потом буду либо выходить с письмом в правительство, либо вносить законопроект», — уточнил Власов.

Автор: Ольга Летягина
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