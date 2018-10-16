Кокорин и Мамаев в «Бутырке» проводят очные ставки с избитыми чиновниками

Москва, 16 октября. В следственном изоляторе «Бутырский» начались очные ставки футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина с пострадавшими от их рук, а именно — руководителем НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергеем Гайсиным и главой департамента Минпромторга Денисом Паком.

«В данный момент в СИЗО проводятся очные ставки Мамаева и Кокорина с потерпевшими Паком и Гайсиным, — заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах. — Когда они закончатся, сложно сказать».

Ранее с полузащитником «Краснодара» и нападающим «Зенита» были проведены первые следственные действия после ареста, о чем сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по Москве Иван Мельников.

«Оперативно работают (следователи), так как это громкое дело. Что безусловно большой плюс», — заявил Мельников, передает RT.

8 октября Кокорин вместе с Мамаевым устроили две драки в Москве. Футболисты избили водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а затем Пака и Гайсина.