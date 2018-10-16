«Гром не грянет»: разрыв РПЦ с Константинополем вдохновил Шнурова на стихотворение

Санкт-Петербург, 16 октября. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил разрыву Русской православной церкви с Константинопольским патриархатом стихотворение. Как и большинство произведений музыканта, строчки не обошлись без мата.

По мнению Шнурова, разрыв отношений РПЦ и Константинопольского патриархата мало отразится на жизни простых людей.

«Но не выйдет море, гром не грянет, и других последствий не видать», — замечает автор.

Музыкант заканчивает стихотворение строчками с предложением попросить у бога равнодушия, чтобы пережить сложившуюся ситуацию. Подписчики Шнурова разделились на два лагеря — кто-то поддержал исполнителя, заметив, что тема очень актуальна, кто-то, наоборот — заявил, что шутка не удалась.

Напомним, накануне, 15 октября, РПЦ заявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом. Это стало ответом на решение Константинопольского патриархата приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Таким образом поддержав нелегитимные раскольнические церковные структуры в этой стране.