«Для нас это больно»: РПЦ приостанавливает членство в Епископской конференции в Австрии

Москва, 16 октября. Русская православная церковь приостанавливает членство в Епископской конференции в Австрии после решения Синода о прекращении евхаристического общения с Константинополем. Об этом заявил секретарь Венской и Австрийской епархии протодиакон Виктор Шиловский.

Он отметил, что возникшая ситуация является очень сложной, и подобной ей долгие годы не было.

«Для нас это больно, но этот факт нужно констатировать», — сказал Шиловский в комментарии РИА Новости.

По его словам, на Епископской конференции в Австрии представители духовенства обсуждали текущие вопросы православия и актуальную религиозную повестку. При этом Шиловский подчеркнул, что Австрийская епархия РПЦ продолжит свою работу, так как признана государством.

Напомним, Константинопольский патриархат начал подготовку к предоставлению автокефалии украинской церкви. Появились сообщения о снятии анафемы с глав двух раскольничьих украинских церквей: предстоятеля УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Обе религиозные организации являются неканоническими. Кроме того Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии под управление Московского патриархата.

В ответ на эти действия Священный Синод РПЦ принял решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Решение Константинополя по Украине в Русской православной церкви оценили как «канонически ничтожное». По словам главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона, Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение по автокефалии украинской церкви. В русской православной церкви также отметили, что разрыв отношений с Константинопольским патриархатом не приведет к сложностям с принесением Благодатного огня из Иерусалима на Пасху, пишет «Газета.Ru».