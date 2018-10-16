Нормальные пацаны: в Сети обсуждают «эротический» памятник братьям Кличко под Житомиром

Коростышев, 16 октября. Памятник братьям Владимиру и Виталию Кличко установили в городском парке Коростышева в Житомирской области. Необычная скульптура привлекла внимание как жителей и гостей украинского города, так и пользователей Сети.

О пополнении парка рассказала пользователь Настя Рожкова, которая сопроводила запись фотографиями скульптуры с разных ракурсов.

«В Коростышевском парке установили Кличко», — говорится в сообщении.

Скульптура изображает сидящих друг против друга обнаженных братьев, держащихся за руки. Пользователи Сети отметили, что даже при пристальном рассмотрении понять, кто из изображенных Виталий, а кто Владимир, довольно сложно.

Как сообщают украинские СМИ, гранитный монумент появился в парке за авторством скульптора Виталия Рожика, который многие годы следит за карьерой братьев Кличко и работал с боксерами около пяти лет.

Тем временем пользователи в Сети развернули обсуждение «эротического» памятника под Житомиром, с юмором оценив творение поклонника знаменитых родственников и обратив внимание на то, что в целом парковый ансамбль в Коростышеве отличается оригинальностью.

«Памятники становятся все интереснее и интереснее…», — заметил Юра Снидченко.

«Там вообще крутые скульптуры», — указал Александр Белокобыльский, сопроводив комментарий снимками других представленных в парке монументов.

При этом большинство заинтересовавшихся в публикации одобрили творение скульптора.

«По-моему, очень даже не плохо. Нормальные пацаны», — написал Igor Baranko.

«Очень красиво. Гарно. Я как любитель изобразительных искусств восхищена этой скульптурной композицией», — выразила мнение Larisa Biyuts.

Напомним, братья Кличко знамениты своей карьерой в спорте, оба — чемпионы мира по боксу в тяжелом весе. При этом они никогда не сражались друг против друга на ринге. Помимо спортивной деятельности украинские бойцы основали свой бизнес.

Стоит отметить, что это далеко не единственная оригинальная и вызвавшая споры скульптура, установленная на Украине. Так, в конце сентября в Киеве на месте памятника Ленину появилась огромная синяя рука, созданная румынским скульптором Богданом Раци. Как отметили в городской администрации украинской столицы, арт-объект под названием Middle Way установлен временно. Монумент по задумке автора «символизирует дружбу и общение».