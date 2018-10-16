Сирия под прицелом химоружия США: отчет ООН об армии ИГ из 30 000 боевиков — не повод убивать мирных

Бомбардировка сил коалиции во главе с США в районе города Хаджин в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор попала на фото и видео. Соответствующие материалы были в большом количестве выложены в сеть. Многие эксперты, изучив их, сделали вывод, что 13 октября этого года американцами, действительно, использовались фосфорные снаряды. Об этом сказал и специалист, к которому обратилось Федеральное агентство новостей (ФАН), о чем мы писали ранее.

Соединенные Штаты применяли белый фосфор в военных целях и ранее — например, в ходе штурма Ракки и во время иракской кампании. Но чем можно объяснить решение использовать запрещенные в большинстве стран отравляющие токсические вещества? Разбиралось ФАН.

Не исключено, что Вашингтон оставит без внятных комментариев данное происшествие, а прозападные источники, как и в предыдущие разы, будут оправдывать данные антигуманные меры тактической необходимостью. Напомним, эксперты ООН в августе текущего года опубликовали отчет, согласно которому «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) по-прежнему располагает внушительными ресурсами живой силы на Ближнем Востоке — утверждается, что всего их порядка 30 тысяч боевиков.

Основная их часть (около 10 тысяч) при этом до сих пор базируется в Восточной Сирии за Евфратом, несмотря на то, что США и поддерживаемые ими курдские бандгруппы Сирийских демократических сил (SDF) уже долгое время пытаются отбить эти районы. В окрестностях Хаджина, новой условной столицы псевдохалифата, все еще наблюдается основная своего рода информационная и экономическая активность террористов — то есть отсюда продолжается торговля контрабандной нефтью и ведение подконтрольных интернет-ресурсов.

Вашингтон уже приписал себе «освобождение» одной «столицы» ИГ1 — Ракки, где, однако, до сих пор дислоцируются остатки бандформирований террористической организации. Теперь же, прибегая к самым радикальным методам ведения войны, американцы, похоже, намерены захватить новый центр группировки. Но оправдывает ли цель средства?

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заявил в беседе с корреспондентом ФАН, что применение запрещенных отравляющих химических веществ само по себе является грубым нарушением международных норм и не терпит каких бы то ни было оправданий. Тем более если это происходит в регионе, где наряду с террористами густо проживают и мирные жители.

«Действительно, ИГИЛ1 во время штурма Ракки переводило свои так сказать государственные структуры и высокопоставленных главарей в другие районы Сирии, прежде всего — в Дейр-эз-Зор. То есть там джихадистов до сих пор остается много, но, конечно, это не объяснение, ведь любое использование химоружия — это военное преступление, особенно когда это происходит в густонаселенных районах. Соответственно, никакие подобные доводы просто не могут быть приняты в расчет в данном случае», — убежден востоковед.

Он также заметил, что подобные химатаки с применением белого фосфора уже входят в тенденцию, подчеркнув, что Соединенные Штаты прибегают к ним все чаще, когда сталкиваются с трудностями в ходе захвата тех или иных территорий САР. Очевидно, они предпочитают не перетруждать себя, и чаще выбирают более легкий, пусть и бесчеловечный метод.

«Надо полагать, что американцы применяют такие виды оружия, когда им бывает затруднительно ликвидировать те или иные объекты с помощью обычных средств — например, какие-то позиции в углублениях. Новый инцидент в очередной раз демонстрирует, что для достижения конкретных военных целей Пентагон готов использовать все возможные методы, в то время как жизнь населения, проживающего в зоне боевых действий, попросту не учитывается и игнорируется. Это мы видим в Сирии, так было в Ираке, во Вьетнаме, если вспомнить историю, и многих других странах, куда вводили свои войска США. Это уже их сформировавшаяся тактика — достигать целей, не считаясь с потерями гражданских лиц», — заключил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.