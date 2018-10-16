Друзья и враги России: у ФАН возникли вопросы к «Левада-Центру»

«Левада-Центр» 16 октября опубликовал результаты социологического опроса, демонстрирующие отношение россиян к другим странам. В соответствии с ними каждый пятый житель России «очень плохо» относится к США, а каждый третий «в основном плохо» относится к Евросоюзу. Однако результаты опросов, проводимых Федеральным агентством новостей, отличаются от указанных.

По данным опроса «Левада-Центра», в котором приняли участие 1600 россиян старше 18 лет, проживающих в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ, 33% респондентов относятся к США «в основном плохо», 31% — «в основном хорошо», 21% — «очень плохо». При этом число последних увеличилось почти вдвое за два месяца: в июле 2018 года тех, кто «очень плохо» относился к Америке, было 12%.

Что касается стран Евросоюза, то отношение россиян к ним тоже ухудшилось с июля по сентябрь текущего года. Если в июле к ЕС относились «в основном плохо» 27% респондентов, а «очень плохо» — 11%, то в сентябре число тех, кто «в основном плохо» относится к Евросоюзу, выросло до 33%, а тех, кто относится к объединенной Европе «очень плохо», — до 13%. «В основном хорошо» к ЕС сейчас относятся 35% опрошенных «Левада-Центром».

Кроме того, социологи аналитического центра, который, к слову, в 2016 году получил статус иностранного агента из-за финансирования его исследований из США, выяснили, как россияне сегодня относятся к Украине и Китаю. По данным «Левада-Центра», отношение граждан России к Украине ухудшается: к ней относятся «очень плохо» 23% опрошенных, «в основном плохо» — 32%, «в основном хорошо» — 30%. А в июле 2018-го ответы распределялись таким образом: 20% — «очень плохо», 29% — «в основном плохо», 33% — «в основном хорошо».

Что же касается Китая, то россияне относятся к нему стабильно хорошо, говорят результаты опроса «Левада-Центра». Так, 15% опрошенных сказали, что «хорошо» относятся к Китаю, 60% — «в основном хорошо», 9% — «в основном плохо» и только 6% — «очень плохо».

Примечательно, что результаты опроса «Левада-Центра» разнятся с промежуточными результатами опросов, которые с 26 сентября проводит Федеральное агентство новостей среди своих читателей.

Так, на вопрос «Какая страна, на ваш взгляд, является самым опасным врагом России?» почти половина респондентов, а именно 48%, ответили, что это США (за этот вариант ответа проголосовали 13 685 человек), 14% — Великобритания, по 8% — Украина и Китай.

А говоря о надежных союзниках России, читатели ФАН на первое место поставили Белоруссию (за нее проголосовали 35% респондентов), на второе — с существенным отрывом — Казахстан и Сирию (за них проголосовали по 7% участников опроса), а на третье — Китай (6%).

При этом число участников опросов ФАН на сегодняшний день перевалило за 33,7 тысячи человек. Так что у нас есть все основания полагать, что результаты опросов Федерального агентства новостей более релевантны и лучше отражают отношение россиян к другим странам, чем исследование «Левада-Центра».