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Рябков и спецпредставитель Госдепа США провели консультации по Северной Корее

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Рябков и спецпредставитель Госдепа США провели консультации по Северной Корее

Москва, 16 октября. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и спецпредставитель Госдепа США по КНДР Стивен Бигэн провели полный раунд консультаций по ситуации на Корейском полуострове. Встреча прошла в Москве, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

В ведомстве отметили, что стороны подняли также и некоторые вопросы нераспространения оружия массового уничтожения и контроля над вооружениями.

14 октября «Газета.ру» сообщала о том, что  постпред России при ООН Василий Небензя не исключил смягчения американских санкций, введенных против Северной Кореи. О том, что эти санкции не должны становиться инструментом коллективного наказания, 27 сентября заявлял глава МИД России Сергей Лавров. В связи с этим министр сообщил о подготовке Россией проект резолюции Совбеза ООН по поддержке процесса нормализации ситуации на Корейском полуострове.

Автор: Ярослава Замысловатова
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