Новак отреагировал на прогноз Счетной палаты по ценам на бензин

Москва, 16 октября. Рост цен на бензин в 2019 году будет в пределах инфляции. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Министр не согласился с выводами Счетной палаты о резком росте цен на бензин из-за повышения акцизов. По его словам, в ведомстве назвали правильные факторы, которые влияют на рост цен, однако создан инструмент, который позволит демпфировать данные факторы.

«Мы считаем, [рост] будет в пределах инфляции», — заявил министр журналистам.

Ранее в беседе с Федеральным агентством новостей руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников заявил, что повышение цен на бензин является одной из мер, которая приведет экономическую систему в порядок. По его словам, правительство РФ пытается найти эффективные решения для стабилизации экономики в стране.