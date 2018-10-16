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Путин и ас-Сиси обсудят совместные проекты РФ и Египта в энергетике

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Путин и ас-Сиси обсудят совместные проекты РФ и Египта в энергетике

Москва, 16 октября. Президент России Владимир Путин и египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси проведут переговоры в Сочи, в ходе которых обсудят ключевые темы развития российско-египетского сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

Накануне президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл с официальным трехдневным визитом в Россию. 16 и 17 октября президенты России и Египта проведут переговоры в Сочи, центральной темой которых станет энергетика.

Путин и ас-Сиси намерены обсудить реализацию совместного проекта по строительству первой в Египте атомной электростанции «Эль-Дабаа». Кроме того, главы государств рассмотрят вопрос о создании российской промышленной зоны в египетской провинции Порт-Саида, а также подготовку соглашения о зоне свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом.

Автор: Артем Никулин
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