Найдены доказательства убийства журналиста в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле

Анкара, 16 октября. В здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле были обнаружены доказательства убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, о чем сообщила турецкая полиция, информирует Associated Press.

«Турецкий чиновник заявил AP, что полиция обнаружила в саудовском консульстве улики, свидетельствующие о том, что журналист Джамаль Хашукджи был убит там», — говорится в сообщении агентства.

BREAKING: Turkish official tells AP police found evidence in Saudi Consulate that Saudi writer Jamal Khashoggi was killed there. — The Associated Press (@AP) October 16, 2018

2 октября в Турции без вести пропал обозреватель американского издания Washington Post Джамаль Хашкаджи, проживающий в Соединенных Штатах с 2017 года. Он бежал из Саудовской Аравии, чтобы избежать последствий своей критики местных властей. По последней информации, Хашкаджи вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего пропал. Эр-Рияд, в свою очередь, утверждает, что журналист исчез уже после того, как покинул консульство.