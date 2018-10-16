Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Найдены доказательства убийства журналиста в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле

153
0 Оставить комментарий

Найдены доказательства убийства журналиста в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле

Анкара, 16 октября. В здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле были обнаружены доказательства убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, о чем сообщила турецкая полиция, информирует Associated Press.

«Турецкий чиновник заявил AP, что полиция обнаружила в саудовском консульстве улики, свидетельствующие о том, что журналист Джамаль Хашукджи был убит там», — говорится в сообщении агентства.

2 октября в Турции без вести пропал обозреватель американского издания Washington Post Джамаль Хашкаджи, проживающий в Соединенных Штатах с 2017 года. Он бежал из Саудовской Аравии, чтобы избежать последствий своей критики местных властей. По последней информации, Хашкаджи вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего пропал. Эр-Рияд, в свою очередь, утверждает, что журналист исчез уже после того, как покинул консульство.

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое