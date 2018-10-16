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Видеопрезентацию военной техники РФ организуют в Сочи для президента Египта

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Видеопрезентацию военной техники РФ организуют в Сочи для президента Египта

Москва, 16 октября. Видеопрезентацию российской военной техники устроят для президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси в Сочи, где он встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

Перед видеопрезентацией российской военной техники Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси обсудят вопросы военного и военно-технического сотрудничества.

«Будет организована специально для президента Египта видеопрезентация российской военной техники, в том числе и той, которая поставляется в Египет, и той, которая в перспективе может быть предметом двусторонних переговоров и предметом возможных закупок с египетской стороны», — заметил помощник президента России Юрий Ушаков.

Видеопрезентацию военной техники РФ организуют в Сочи для президента Египта

Он также отметил, что Путин и президент Египта проведут в Сочи неформальный ужин, в ходе которого побеседуют с глазу на глаз. Лидеры двух стран обсудят двустороннеее взаимодействие, а также и международнуюая проблематику.

Ранее Ушаков отмечал, что Путин вместе с египетским коллегой обсудят в Сочи ситуацию в Сирийской Арабской Республике, Йемене, Ливии, а также палестино-израильское урегулирование. 

Автор: Катерина Иванова
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