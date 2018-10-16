Стало известно, какая программа ждет Путина в Узбекистане

Москва, 16 октября. Президент России Владимир Путин в конце текущей недели отправится с официальным визитом в Узбекистан. Российский лидер вместе с главой центрально-азиатской республики Шавкатом Мирзиеевым подпишет ряд заявлений, среди которых будут межправительственные, межведомственные и коммерческие документы.

Кроме того, Путин и Мирзиеев примут участие в пленарном заседании первого Форума межрегионального сотрудничества, а также в режиме видеоконференции дадут старт строительству в Узбекистане атомной электростанции. Как отмечается в комментарии управления пресс-службы и информации президента России, энергетика — важнейшее направление взаимодействия Москвы и Ташкента.

Соглашение о строительстве в Навоийской области Узбекистана атомной электростанции российского дизайна была подписано в Москве в сентябре, ожидается, что первый энергоблок запустят в 2028 году.

Напомним, визит президента РФ Владимира Путина в Ташкент начнется 18 октября, с Шавкатом Мирзиеевым российский лидер должен в том числе обсудить ситуацию в Афганистане.