Обострение на Азове закончится мгновенно: в Крыму отреагировали на угрозы Киева

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Киев будет применять силу в случае «обострения» в Азовском и Черном морях. Об этом он рассказал в интервью «Би-би-си Украина». По словам Воронченко, Украина готовится к «российской агрессии», поэтому будет сопровождать свои суда и контролировать районы рыболовства в случае «жесткой дестабилизации со стороны РФ».

На вопрос о том, легальны ли проверки судов в районе Крымского моста, Воронченко ответил, что ФСБ и Черноморский флот поступают согласно закону. Однако в то же время он назвал действия российских проверяющих органов «грязными».

Крымский политолог Владимир Джаралла в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему любое запугивание Киева своей военной мощью звучит нелепо.

«Пусть попробуют продемонстрировать свою силу и мощь, о которой они так говорят, казацкий дух и бандеровскую стойкость — всю ту чепуху, которой заполнена пропагандистская сфера в армии. Понятно, что если попробуют, то для них все закончится мгновенно», — отметил политолог.

Заявления Украины о «российской угрозе» звучат в последнее время очень часто. Чего только стоят показательные «крупномасштабные учения» в Азове, когда ВСУ стреляли при помощи советской установки в пустое море. Эксперт объяснил, почему множится число абсурдных обвинений со стороны Киева в адрес России.

«Уровень агрессии со стороны Украины в последнее время превосходит все, что было ранее. Причина: идет президентская кампания, на этом фоне господину [президенту Украины Петру] Порошенко нечем хвастаться. Украина ведь находится в настолько жестком экономическом кризисе, особенно в сфере энергетики, что выхода из него просто не существует», — заключил собеседник агентства.

В Верховном совете Крыма также усомнились в военной мощи Украины.

«У Украины нет боеспособного флота, показательные выступления, которые устраивал Порошенко, стреляя в море, это все глупость. Что Воронченко еще говорить? Его уволят, если он не будет такой бред нести», — рассказал депутат Верховного совета Республики Крым Алексей Черняк в беседе с ФАН.

Антироссийская риторика постоянно звучит в Киеве. Украинские власти до сих пор не признали итоги референдума в Крыму. Отметим, что в 2014 году на полуострове прошло законное народное голосование о присоединении территории к России. 95% жителей Крыма проголосовали за вхождение в состав РФ. Референдум прошел в соответствии с нормами международного права.