Как арбузы не получится: амбициозному плану Киева возить топливо из Белоруссии по рекам мешает дно

Киев, 16 октября. Амбициозный план киевских властей по снижению цен на бензин за счет переориентации логистической инфраструктуры на доставку топлива из Белоруссии по рекам — это не более чем пустые мечты.

Экономисты и эксперты рынка нефтепродуктов сходятся во мнении, что компенсировать влияние мировых цен на нефть и курса гривны на стоимость бензина на Украине все равно не получится. Кроме того, существенная проблема состоит в том, что Днепр во многих местах слишком мелок — большие суда не пройдут по реке из-за дна.

«На большей части Днепра глубина не более 2,9 метра, а ближе к Беларуси и вовсе местами порядка 0,6 метра», — напомнил в интервью изданию UBR.ua эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

Поддержали эксперта и представители сетей АЗС. Совладелец сети заправок «КЛО» Игорь Чернявский подчеркнул, что, если белорусские суда и не «сядут на пузо» по пути на Украину, то уж точно не найдут подготовленных для приема большого количества топлива портов.

«Чтобы хотя бы начать возить горючее баржами нужно несколько лет заниматься обустройством портов, подготовкой речных путей. Если еще со стороны Беларуси, при заходе в Украину через Припять, проблем особых возникнуть не должно, то в Киевском море баржи просто не пройдут», — сказал эксперт.

В то время как украинские политики рисуют картины того, как переполненные белорусские танкеры пойдут по Днепру, экономисты открыто говорят, что снизить цены на бензин на Украине поможет только нормализация отношений с РФ и возобновление прямых поставок бензина, а в социальных сетях шутят, что возить топливо по рекам, как арбузы из Херсона, не получится.