Это была неудача, захватившая внимание всего мира: через две минуты после запуска космического корабля «Союз» с площадки в Казахстане миссия на Международную космическую станцию (МКС) была прервана. К счастью, двое человек, находившихся на борту, один из России и один из США, смогли совершить безопасную посадку.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Why does America still use Soyuz rockets to put its astronauts in space? («Почему Америка все еще использует ракеты «Союз», чтобы отправлять своих астронавтов в космос?»), опубликованной на аналитическом портале The Economist. Автор статьи объяснил, почему США не могут отправлять своих астронавтов в космос без России.

Дмитрий Рогозин, глава российского космического агентства (Роскосмос) и умный политик, сообщил: пилотируемые запуски будут приостановлены, пока расследование не покажет, что пошло не так. Учитывая, что российская система «Союз» в настоящее время является единственным способом вывести людей на орбиту, похоже, что с декабря МКС будет пустовать. И США здесь бессильны. Как получилось, что Штаты полагаются на российскую ракетную технику в плане доставки своих астронавтов на космическую станцию?

Все началось в конце 60-х годов XX века. Именно тогда была задумана программа строительства американских космических шаттлов, в рамках которой NASA должна была получить ряд недорогих космических кораблей многоразового использования. К моменту последней миссии шаттла в 2011 году стало известно, что каждый полет обходится США в среднем в 1,5 млрд долларов.

NASA планировала использовать проект Constellation для миссий МКС к 2014 году, а затем для полетов астронавтов на Луну. Но проект был отменен в 2010 году из-за слишком высоких расходов. Путем привлечения частных фирм, таких как SpaceX и Orbital ATK, космическому агентству удалось добиться определенных успехов в сфере доставки грузов на МКС. А в 2014 году компания заключила контракты с Boeing и SpaceX на разработку корабля для доставки на МКС астронавтов. Летные испытания должны были начаться в 2017 году, но были отложены до 2018 года, а потом и до апреля 2019 года для SpaceX и середины 2019 года для Boeing. По словам главного бюджетно-контрольного управления США, фактические полеты начнутся не раньше 2020 года при условии, что все пойдет по плану.

В отличие от излишне дорогостоящих и нерезультативных американских программ, «Союз» был намного более успешным. Пилотируемые запуски начались в 1967 году. Из около 140 последующих миссий только одна («Союз-11» в 1971 году) привела к гибели людей. Несостоявшийся полет 11 октября был лишь четвертым случаем, когда ракета вернулась на Землю сразу после запуска.

Похожий по конструкции транспортный грузовой космический корабль «Прогресс» выполнил более 150 беспилотных миссий, из которых было всего три неудачных запуска. Готовность России перевозить пассажиров, в том числе космических туристов, дала NASA и другим агентствам необходимый запасной вариант, пока политики возились с бюджетом и приоритетами.

Главная трудность для иностранных космонавтов, путешествующих на «Союзе», заключается в том, что они должны хорошо знать русский язык. Но недавно Россия заявила, что срок ее обязательства по приему американских астронавтов на МКС заканчивается в апреле 2019 года. Категоричность заявления во многом объясняется прохладными отношениями между США и Россией. Еще в 2014 году Рогозин попал в санкционный список США. Вскоре после этого он написал в своем Twitter, что Штаты могут «доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута».

Расследование Роскосмосом недавнего происшествия, вероятно, затянется на несколько месяцев, но в декабре три астронавта, находящиеся сейчас на МКС, должны будут использовать космический аппарат «Союз», чтобы спуститься на Землю, прежде чем агрессивное топливо сделает корабль непригодным для запуска. Их также должно беспокоить то, что ныне залатанная дыра в спускаемом аппарате может быть результатом саботажа, как предположил Рогозин.

Экипаж имеет достаточно припасов, чтобы оставаться на МКС и дольше, но, скорее всего, вернется на Землю. Учитывая, что пилотируемые полеты на МКС необязательны, а у NASA нет других вариантов, станция может стать «необитаемой» в 2019 году. Она может работать автономно достаточно продолжительное время, и, скорее всего, космонавты вновь доберутся до нее не раньше 2020 года. В конечном итоге МКС может пустовать и до 2025 года, когда иссякнет американское финансирование.