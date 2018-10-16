«Порошенко готовит режим ЧП»: в Совфеде рассказали о подготовке к силовому сценарию на Украине

Москва, 16 октября. Украинский президент Петр Порошенко планирует сорвать президентские выборы в стране, устроив провокации в Донбассе. Такое мнение высказал сенатор Франц Клинцевич.

По его словам, Порошенко понимает, что не сможет выиграть выборы в стране, которые пройдут в 2019 году. Сенатор подчеркнул, что большинство населения Украины не поддерживает политику украинского президента и не будет за него голосовать.

Как сообщает Infox.ru, Клинцевич подчеркнул, что Порошенко «уже проиграл выборы», чтобы остаться у власти ему придется задействовать силовой сценарий и ввести режим ЧП на Украине.

«Порошенко готовит сценарий с введением чрезвычайного положения на Украине, когда будет эксплуатироваться русофобия, когда будут выноситься якобы существующие планы России на физический захват Украины», — заявил Клинцевич агентству RNS.

Напомним, что выборы президента Украины пройдут в марте 2019 года. Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, экс-глава Минобороны Украины Анатолий Гриценко, а также бывший парламентарий Геннадий Балашов заявили о намерении участвовать в выборах. Действующий президент страны Петр Порошенко пока не сообщил о желании участвовать в выборах. Согласно опросам общественного мнения, за нынешнего президента готовы проголосовать 7,1% украинских граждан.

Ранее депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко заявил, что в случае провала на президентских выборах против Порошенко заведут уголовное дело. Лещенко подчеркнул, что украинский президент может стать «подследственным» Национального антикоррупционного бюро.