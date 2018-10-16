Сирия — «катастрофический провал» США, признали СМИ Штатов: курды как отчаянная попытка сломить САР

Американское издание The National Interest опубликовало статью, посвященную итогам политики США в Сирии. Ее автор Дуг Бэндоу лично посетил арабскую республику и сделал вывод, что действия Соединенных Штатов в этой стране обернулись для них самих полным провалом. Подробнее о данной публикации читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Во-первых, во время своего визита в САР журналист был поражен тем уровнем поддержки, какой оказывают легитимному президенту Башару Асаду сирийцы. В западной прессе лидер республики выступает абсолютным деспотом и угнетателем, однако в действительности все совершенно иначе, и подавляющее большинство граждан выступают за сохранения власти действующего правительства.

Бэндоу также рассказал, что был удивлен и самим сирийским обществом, которое показалось ему вполне современным и рефлектирующим. В результате журналист признал, что Асад смог сформировать в Сирии такую светскую систему, в которой было бы комфортно жить большинству американцев.

Провалом кампанию США в САР автор The National Interest назвал еще и потому, что действия Вашингтона были на руку лишь боевикам. Белый дом вложил почти полмиллиарда долларов в финансирование Сирийской свободной армии (ССА), которую с трудом можно назвать «умеренной» организацией. Но страшнее то, что значительная часть средств и оружия, поставляемых Штатами, в результате оказалась у самых радикальных исламистов.

Соответственно, подытожил Дуг Бэндоу, Вашингтон своими действиями может лишь усугубить обстановку в САР, где он в действительности не заслуживает и не должен иметь какого-то права голоса. Публицист и востоковед Андрей Онтиков в интервью ФАН в целом согласился с большинством тезисов американского журналиста, заметив, однако, что исход вмешательства США в сирийский конфликт, конечно, оказался неожиданностью для всех.

«Мог ли кто в 2011-м году или даже в 2005-м, когда «Арабская весна» только начала разрабатываться, предположить, что Сирия сможет устоять? Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прямо говорил, что оставалось еще всего несколько недель, и террористы «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) вошли бы в центр Дамаска и начали б захватывать оставшиеся районы. То есть ситуация в стране была критической к тому моменту, когда там началась кампания российских ВКС», — напомнил наш собеседник.

Таким образом, в арабской республике привычная стратегия США, которая сработала, например, в Ливии и ряде других стран, не привела к желаемому для Вашингтона результату, чему, безусловно, помешало именно появление группировки вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Однако американцы до сих пор в Сирии, поэтому подводить окончательные итоги пока рано, считает эксперт.

«Планы Соединенных Штатов по поддержке ССА и крайне радикальных элементов, прежде всего — ИГ1 и «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ), действительно не увенчались успехом. Но они при этом не подняли белый флаг и пока не сдались. США отошли от поддержки терроризма, но пока не отказались полностью. Они сделали ставку на курдов и теперь усиливают свое военное присутствие к востоку от Евфрата. При этом Вашингтон всячески способствует формированию на северо-востоке Сирии незаконного курдского квазигосударства», — заметил востоковед.

То есть американцы еще не потерпели окончательное фиаско в САР, поскольку отчаянно пытаются добиться все тех же деструктивных целей, хоть и следуя к ним уже другими путями, добавил Андрей Онтиков.

«Говорить об окончательном успехе или неуспехе американской политики все-таки еще рано. Хотя бы потому что сирийский кризис пока не завершился. Сейчас Соединенные Штаты продолжают активно стимулировать процессы децентрализации и распада Сирии. Чем именно это может обернуться и как в результате сложиться судьба страны, окончательно утверждать еще преждевременно», — закончил собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.