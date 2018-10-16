Выходить на улицу было страшно: мать сестер Хачатурян рассказала об освобождении дочерей из СИЗО

Москва, 16 октября. 17 октября Московский городской суд рассмотрит жалобы на освобождение из СИЗО сестер Хачатурян, подозреваемых в убийстве своего отца. Апелляцию подали родственники убитого Михаила Хачатуряна. Мать подозреваемых Аурелия Дундук рассказала о том, что происходит в жизни ее дочерей после освобождения из следственного изолятора.

Сейчас мать девушек живет с младшей из них — Марией. По словам Аурелии Дундук, состояние девочки улучшилось. Крестина и Ангелина живут отдельно — сестрам не разрешили видеться. Согласно условиям меры пресечения, они также не могут переписываться.

Женщина напомнила, что Мария и Ангелина еще не окончили школу, однако ситуация с посещением учебного заведения из-за ограничений пока тоже неизвестна. Аурелия Дундук рассказала, как прошла ее первая встреча с дочерьми после их освобождения из СИЗО. По ее словам, даже выходить на улицу было страшно. Ангелина не хотела выходить в общество: боялась, что ее узнают.

«Мы выходили, с самого первого раза страшно было, честно. И дочка очень скованно смотрела. Потому что давно не выходила в люди. Но никто не подходил, никто ничего не спрашивал. Может, не то что нас не узнают, а просто не хотят лишний раз нам навредить», — сказала Аурелия Дундук в интервью RT.

Женщина также рассказала, что ей страшно думать о возможной перспективе помещения ее дочерей в колонию для отбывания наказания. «Судьба уже сломана», сказала Аурелия Дундук, говоря о своих детях. Несмотря на то, что, по сути, взрослая жизнь девочек только началась.

Напомним, сестер Хачатурян подозревают в убийстве своего отца. Тело мужчины было обнаружено в доме на Алтуфьевском шоссе 27 июля. Девушки признались в совершении преступления и рассказали следствию о том, что убитый годами издевался над ними.