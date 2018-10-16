Украина отказала Нурмагомедову в гражданстве

Киев, 16 октября. Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов хотел получить гражданство Украины. Об этом рассказал дядя спортсмена Алекс Нурмагомедов.

По его словам, Киев отказал Нурмагомедову в гражданстве. Родственник чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) уточнил, что Нурмагомедов обиделся, когда узнал об отказе Украины в выдаче гражданства. Он напомнил, что на первые бои спортсмен летал из Полтавы и выступал за один из киевских клубов.

Как пишет «Спорт-Экспресс», отец бойца Абдулманап Нурмагомедов проходил службу в вооруженных силах на Украине. Потом он тренировался у наставника Петра Бутрия и завоевал титул чемпиона Украины по самбо и дзюдо. Кроме того, дядя Нурмагомедова – Алекс Нурмагомедов – живет в Полтаве.

Российский боец смешанных единоборств в субботу на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC досрочно одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором и защитил титул чемпиона в легком весе​​​.